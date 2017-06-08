حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، من إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق ، مشيرة إلى أن هذا العمل من شأنه تشتيت الانتباه عن محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الخارجية الأمريكية ـ في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس ـ إن واشنطن تقدر تطلعات إقليم كردستان العراق لإجراء استفتاء الإستقلال ، لكن إجراءه سيصرف الإنتباه عن الحرب ضد داعش.

وأضافت إن واشنطن تشجع السلطات الكردية في العراق للتواصل مع الحكومة المركزية العراقية بشأن القضايا المهمة.

وكانت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق قد اتفقت في وقت سابق أمس على إجراء إستفتاء شعبي على مصير الإقليم في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل ، كما اتفقت على إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الإقليم في السادس من نوفمبر المقبل.