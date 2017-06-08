 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 01:27 صباحاً
روابط سريعة
واشنطن: استفتاء استقلال كردستان يشتت الانتباه عن محاربة داعش
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الامريكي
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الامريكي

واشنطن: استفتاء استقلال كردستان يشتت الانتباه عن محاربة داعش

2017-06-08 23:53:14
أ ش أ

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، من إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق ، مشيرة إلى أن هذا العمل من شأنه تشتيت الانتباه عن محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الخارجية الأمريكية ـ في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس ـ إن واشنطن تقدر تطلعات إقليم كردستان العراق لإجراء استفتاء الإستقلال ، لكن إجراءه سيصرف الإنتباه عن الحرب ضد داعش.

وأضافت إن واشنطن تشجع السلطات الكردية في العراق للتواصل مع الحكومة المركزية العراقية بشأن القضايا المهمة.

وكانت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق قد اتفقت في وقت سابق أمس على إجراء إستفتاء شعبي على مصير الإقليم في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل ، كما اتفقت على إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الإقليم في السادس من نوفمبر المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3