قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كان استثنائيا وإيجابيا بكل المقاييس.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” اليوم الخميس عن قرقاش أن الشيخ محمد بن زايد بحث مع الرئيس الأمريكي سبل التصدي للإرهاب والتطرف والتحديات الأمنية في المنطقة.

وأضاف أنه تم خلال الاتصال استعراض عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها ، بالإضافة إلى بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها.