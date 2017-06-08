 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 01:20 صباحاً
روابط سريعة
وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية: اتصال ترامب بولي العهد كان إيجابيا
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية: اتصال ترامب بولي العهد كان إيجابيا

2017-06-08 23:53:27
أ ش أ

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كان استثنائيا وإيجابيا بكل المقاييس.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” اليوم الخميس عن قرقاش أن الشيخ محمد بن زايد بحث مع الرئيس الأمريكي سبل التصدي للإرهاب والتطرف والتحديات الأمنية في المنطقة.

وأضاف أنه تم خلال الاتصال استعراض عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها ، بالإضافة إلى بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3