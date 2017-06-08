أبدت الرومانية سيمونا هاليب، سعادتها بالتأهل للمباراة النهائية في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان جاروس”، ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم.

وأشارت هاليب، إلى رغبتها الشديدة في مواصلة مسيرتها الناجحة بالبطولة وحصد اللقب للمرة الأولى في مسيرتها الرياضية.

وتغلبت هاليب، المصنفة الثالثة للفوز باللقب، على التشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الثانية للبطولة بنتيجة 6-4، و3-6، و6- 3 في الدور قبل النهائي للبطولة.

وعلقت هاليب على تأهلها للمباراة النهائية، قائلة “لقد كانت المعركة ضارية حقا اليوم، وكانت لكل نقطة في اللقاء أهميتها البالغة”.

وأوضحت هاليب “كان يتعين علي التركيز في كل كرة، وأشعر بالسعادة للمستوى الذي ظهرت به في اللقاء”.

وأضافت النجمة الرومانية “إنني مسرورة بطبيعة الحال، ولكني لا أشعر بالسعادة الغامرة.. أتطلع الآن لخوض المباراة النهائية”.

وكشفت هاليب “لقد ساعدني الجانب العقلي كثيرًا في جميع المباريات التي لعبتها في تلك البطولة، خاصة في المجموعة الثالثة بلقاء اليوم”.

واختتمت هاليب تصريحاتها قائلة “إنني سعيدة، لكنني أريد فقط مواصلة التركيز”.

وحققت هاليب بهذا الفوز انتصارها الخامس بمواجهاتها المباشرة مع بليسكوفا، التي لعبت نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، رابع بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، العام الماضي.

وضربت هاليب موعدًا بالمباراة النهائية مع اللاتفية يلينا أوستبنكو، التي تغلبت على السويسرية تيميا باشينسكي، المصنفة الثلاثين للبطولة، في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتأهل فيها هاليب لنهائي رولان جاروس، بعدما خسرت المباراة النهائية لنسخة البطولة عام 2014، أمام النجمة الروسية ماريا شارابوفا.

وتحلم هاليب بالحصول على اللقب من أجل الارتقاء إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر الأسبوع المقبل.