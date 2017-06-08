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"شعبولا" يرد على تميم وقطر بـ "الفار فى المصيدة"
الفنان الشعبي - شعبان عبد الرحيم - شعبولا

"شعبولا" يرد على تميم وقطر بـ "الفار فى المصيدة"

2017-06-08 23:51:02

عرض الإعلامى وائل الإبراشى أغنية جديدة للفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، عن الخلافات مع قطر وتمويلها للإرهاب، بعنوان “الفار فى المصيدة”.

تقول كلمات الأغنية التى كتبها الشاعر إسلام خليل، “الفار فى المصيدة.. الفار فى المصيدة عشان يبطل نط، وكفاية بقى نمردة يا تميم”.

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