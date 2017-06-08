التعليم: 7 مخالفات تؤدي لإلغاء جميع امتحانات العام لطالب الثانوية العامة

أكد الدكتور علاء عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، أن هناك 7 مخالفات، إذا ارتكبها أي طالب ثانوية عامة في فترة الامتحانات، تؤدي ...