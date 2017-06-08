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الكويت تتوقع عجز موازنة 26 مليار دولار في السنة المالية الحالية
امير الكويت الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح ـ مجلس الامة الكويتي

الكويت تتوقع عجز موازنة 26 مليار دولار في السنة المالية الحالية

2017-06-08 23:43:29
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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” اليوم الخميس، أن مجلس الأمة وافق على ميزانية الحكومة للسنة المالية الحالية التى تنتهى فى 31 مارس، وأن حجم العجز المتوقع فيها بلغ 7.89 مليار دينار (26 مليار دولار).
وتتوقع الميزانية أن يصل حجم الإنفاق إلى 19.90 مليار دينار والإيرادات 13.34 مليار دينار منها 10%، أو ما يعادل 1.33 مليار دينار، تضاف “إلى احتياطى الأجيال القادمة”.
وذكرت كونا من دون الخوض فى تفاصيل أن العجز سيجرى تمويله من “المال الاحتياطى العام للدولة”.
وتتوقع الموازنة التى تستند إلى سعر 45 دولارا لبرميل النفط زيادة الإيرادات 30 % مقارنة بالسنة المالية السابقة، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 11.7 مليار دينار والإيرادات غير النفطية 1.6 مليار حسبما نقلت كونا عن وزير المالية أنس الصالح.

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