موريتانيا تؤجل الاستفتاء الشعبي إلى الخامس من أغسطس المقبل

أرجأت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس الاستفتاء الشعبي الذي كان مقررا الشهر القادم حتى الخامس من شهر أغسطس المقبل.

وذكر بيان رسمي مساء اليوم ، الخميس في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الموريتاني تراسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، أن تاجيل الاستفتاء يأتي بناء على اقتراح اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وذلك من أجل الإعداد الجيد للاستفتاء.

وتسعى موريتانيا إلى تنظيم استفتاء شعبي من أجل تعديل مواد دستورية من أبرزها الغاء الغرفة الثانية للبرلمان وإدخال اصلاحات على العلم والنشيد .