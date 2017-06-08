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موريتانيا تؤجل الاستفتاء الشعبي إلى الخامس من أغسطس المقبل
محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني

موريتانيا تؤجل الاستفتاء الشعبي إلى الخامس من أغسطس المقبل

2017-06-08 23:38:46
أ ش أ

أرجأت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس الاستفتاء الشعبي الذي كان مقررا الشهر القادم حتى الخامس من شهر أغسطس المقبل.

وذكر بيان رسمي مساء اليوم ، الخميس في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الموريتاني تراسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، أن تاجيل الاستفتاء يأتي بناء على اقتراح اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وذلك من أجل الإعداد الجيد للاستفتاء.

وتسعى موريتانيا إلى تنظيم استفتاء شعبي من أجل تعديل مواد دستورية من أبرزها الغاء الغرفة الثانية للبرلمان وإدخال اصلاحات على العلم والنشيد .

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