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مشادة حسام غالى وصالح جمعة توقف مران الأهلى
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مشادة حسام غالى وصالح جمعة توقف مران الأهلى

2017-06-08 23:42:03

توقف مران النادي الاهلي المقام حاليا بمقر النادي بالجزيره استعدادا لمواجهة سموحه بالدوري العام والمقرر لها يوم 16 من الشهر الجاري.

وجاء توقف المران بسبب المشادة الكلاميه التي حدثت بين حسام غالي قائد الفريق وصالح جمعه الامر الذي جعل احمد ايوب المدرب العام لايقاف المران حتي يتفهم الوضع.

الجدير بالذكر ان الاهلي حصل علي الدوري العام في اللقاء الماضي امام مصر المقاصه.

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