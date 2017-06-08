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إصابة السولية ومغادرته تدريبات الأهلي
عمرو السولية لاعب الاهلي

إصابة السولية ومغادرته تدريبات الأهلي

2017-06-08 23:27:02

غادر عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران فريقه الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة سموحة.

وجاءت مغادرة السولية للمران بصحبة خالد محمود، طبيب الفريق وذلك للخضوع للكشف الطبي في العيادة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم 16 من شهر يونيه الجاري، ضمن مباريات الجولة ال 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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