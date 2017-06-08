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واشنطن: استفتاء أكراد العراق قد يصرف الانتباه عن قتال داعش
وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

واشنطن: استفتاء أكراد العراق قد يصرف الانتباه عن قتال داعش

2017-06-08 23:30:00
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إنها تخشى أن يؤدى استفتاء غير ملزم على الاستقلال تعتزم سلطات إقليم كردستان العراق شبه المستقل إجراءه هذا العام إلى صرف الانتباه عن “أولويات أكثر إلحاحا” مثل هزيمة متشددى داعش.

وفى حين قالت الوزارة فى بيان إنها تقدر “التطلعات المشروعة” لمواطنى كردستان العراق فإنها تدعم “عراقا موحدا يقوم على النظام الاتحادى وينعم بالاستقرار والديمقراطية”.

وأضافت الوزارة أنها عبرت للسلطات الكردية عن مخاوفها بشأن الاستفتاء المزمع فى سبتمبر.

وتابعت الوزارة فى البيان: “نحن نشجع سلطات الإقليم على الدخول فى حوار مع حكومة العراق بشأن ... القضايا المهمة بما فى ذلك مستقبل العلاقات بين بغداد وإربيل على أساس الدستور العراقي”.

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