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رئيس بولندا يقترح إجراء استفتاء بشأن قبول المهاجرين في بلاده
الرئيس البولندي أندجي دودا ‎

رئيس بولندا يقترح إجراء استفتاء بشأن قبول المهاجرين في بلاده

2017-06-08 23:25:08
أ ش أ

اقترح الرئيس البولندي اندريه دودا اليوم /الخميس/ إجراء استفتاء بشأن الموافقة على قبول المهاجرين في بلاده من عدمه.

وذكرت شبكة /إيه بي سي/ الإخبارية الأمريكية أن إجراء مثل هذا الاستفتاء من شأنه أن يضم بولندا إلى قائمة تضم المجر والتي رفض الناخبون فيها بأغلبية ساحقة خلال استفتاء أجرى في العام الماضي قبول أي مهاجرين في إطار برنامج أوروبى لإعادة التوطين.

ويرى المراقبون أن إجراء الاستفتاء في بولندا من شأنه أن يؤدي إلى تنامي مشاعر العداء ضد المهاجرين فضلا عن أن أعداد المهاجرين لبولندا مازالت متواضعة بالفعل ولاتمثل مشكلة كبيرة.

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