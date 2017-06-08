بدء مران الفريق الاول للنادي الاهلي، الذي يستعد فيه لمواجهة سموحه 21 من الشهر الجاري في اطار منافسات الدوري العام الذي حسمه الفريق الاحمر من الجوله الماضيه التي تعادل فيها مع مصر االمقاصه بنتيجة 2/2.

وشهد المران ان الذي يقوده هو احمد ايوب، المدرب العام، في ظل غياب حسام البدري الذي سافر الي كندا لقضاء اجاذته هناك بعد ان حصل علي اذن من الادارة الجمراء خاصة بعدما حصل علي الثلاث نقاط امام الوداد في الجوله الثالثه لبطولة دوري ابطال افريقيا والتي حقق فيها المارد الاجمر الفوز بهدفين دون مقابل لمؤمن زكريا وجونيور اجاي.

وتواجد 4 لاعبين ناشئين في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس لتعويض النقص العددي في الصفوف لغياب 8 لاعبين لتواجدهم في المنتخب الوطني وتواجد على معلول مع منتخب تونس والنيجيري أجاي في أجازته الخاصة.

وشهد مران الأهلي مساء اليوم انتظام الرباعي الشاب أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وفوزي الحناوي وأحمد بيكهام.

الجدير بالذكر ان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وعد اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفه اساسيه انهم يخوضوا جميع المباريات المقبله بالدوري.