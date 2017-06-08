عززت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، إجراءات الأمن في طهران في أعقاب الاعتداء الإرهابي الأخير على البرلمان ومرقد الخوميني.

وذكرت قناة / روسيا اليوم / في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن قوات الشرطة تقوم في الوقت الراهن بدوريات في شوارع طهران ومحطات مترو الأنفاق في إطار هذه الإجراءات الأمنية الجديدة.

وكان هذا الاعتداء قد أسفر عن مصرع 16 شخصا وجرح أكثر من 40 ، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي المسئولية عنه.