 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 11:55 مساءً
روابط سريعة
إيران تعزز إجراءات الأمن في الشوارع ومحطات المترو في طهران
شرطة طهران

إيران تعزز إجراءات الأمن في الشوارع ومحطات المترو في طهران

2017-06-08 23:21:15
أ ش أ

عززت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، إجراءات الأمن في طهران في أعقاب الاعتداء الإرهابي الأخير على البرلمان ومرقد الخوميني.

وذكرت قناة / روسيا اليوم / في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن قوات الشرطة تقوم في الوقت الراهن بدوريات في شوارع طهران ومحطات مترو الأنفاق في إطار هذه الإجراءات الأمنية الجديدة.

وكان هذا الاعتداء قد أسفر عن مصرع 16 شخصا وجرح أكثر من 40 ، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي المسئولية عنه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3