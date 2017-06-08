ظهر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم وهو يتفقد أحد المهرجانات في العاصمة دمشق.

وزار الأسد مهرجان “صنع في سوريا” للتسوق، في بادرة منه على ما يبدو لتشجيع المنتجين السوريين للاستمرار في الصناعة وتقديم كل ما يستطيعون من احتياجات لبلدهم. خصوصًا بعد الأزمة الكبيرة التي تمر بها البلاد منذ سنوات عديدة.

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على “فيس بوك” مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الرئيس الأسد وقد اجتمع المواطنون واحتشدوا لمبادلته التحية.

والتقط عدد منهم صور السيلفي تعبيرًا عن فرحتهم بلقاء رئيس البلاد مصادفة في مكان وتوقيت غير متوقعين.