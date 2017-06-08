مقتل 3 عراقيين في تفجيرين وإطلاق نار ببغداد2017-06-08 23:18:42
قتل 3 عراقيين، في تفجيرين وحادث إطلاق نار، بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد ضابط في الشرطة العراقية.
وقال الملازم أول في شرطة بغداد حاتم الجابري في تصريح صحافي، إن “عبوة ناسفة، وضعها مجهولون إلى جانب الطريق، انفجرت اليوم على مقربة من سوق لبيع الخضار في منطقة الرعود شمالي بغداد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح”.
كما قتل شخص وأصيب 3 آخرون، في انفجار عبوة ناسفة أخرى كانت موضوعة قرب سوق شعبي في حي البساتين بمنطقة الشعب شمالي بغداد، وفق المصدر ذاته.
فيما أفاد “الجابري” بعثور قوات الشرطة اليوم على جثة رجل مجهول الهوية كانت موضوعة خلف سوق شعبي في منطقة صدر اليوسفية جنوبي بغداد.
وأضاف الجابري أن الجثة بدت عليها آثار إطلاق النار في منطقة الرأس.
ولم يذكر تفاصيل عن هويات القتلى الثلاثة، كما لم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الحوادث على الفور.
وأعلن “داعش” مسؤوليته عن هجمات عنيفة مؤخرا استهدفت مواقع عسكرية ومدنيين في بغداد ومحافظات أخرى ما أوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
ويحاول التنظيم شن هجمات في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة لتشتيت انتباه القوات العراقية التي بدأت بتضييق الخناق عليه داخل الموصل الشمالية.
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