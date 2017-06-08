أكد حارس مرمى المنتخب الوطني، عصام الحضري، أن تركيزه التام حاليًا مع منتخب مصر استعدادًا لمواجهة تونس الأحد المقبل بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وقال السد العالي في تصريحات صحفية أنه حاليًا لايشغل باله بأي شيء ولكنه متعجب من تلك الأقاويل التي تثار حول تحويله للتحقيق من جانب إدارة ناديه وادي دجلة، لما بدر منه من تجاوزات في حق النادي بعد ظهوره فى برنامج “رامز تحت الأرض”

وأكد الحضري أنه لم يسئ للنادي ولم يتحدث بطريقة غير لائقة، والجميع شاهد الحلقة ولم يلاحظ أي تجاوزات في حق النادي، مشددًا أن تسجيل الحلقة موجود.