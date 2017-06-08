أكد سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن عدد المساجد التي تم إنشاءها بأموال قطرية بكفر الشيخ يصل لـ6 مساجد، لافتًا إلى أن المساجد التي تم بنائها أو تجديدها هي تابعة لوزارة الأوقاف.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على شاشة “دريم”، مساء الخميس، إن تجديد المساجد لا يعني تغير أسمائها بأسماء قطريين، لأن المساجد لها أسماء لا يجب تغيرها.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف لا تتعامل مع غير المصريين وترميم المساجد يحدث من الباطن بأسماء مصريين لكن التمويل يكون قطري، ولذلك تم إزالة اللافتات الموضوعة على المساجد بأسماء قطريين