أكدت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية، أن خطط بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، تخطت مرحلة أخرى من التوافق في مؤسسات القرار الإسرائيلية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن أنات بن نون، المتحدثة باسم الحركة التي تراقب الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قولها إنه تم التوافق خلال الأيام الثلاثة الماضية على خطط لبناء 3178 وحدة سكنية استيطانية”.

ووفقا لها، تم التأكيد على “عدد كبير جدا من الموافقات، وهو أكبر بكثير من العدد الكلي لخطط بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا في عام 2016”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد الثلاثاء، خلال اجتماع احتفالي في الكنيست بمناسبة الذكرى الـ50 للانتصار في حرب الأيام الستة، أكد على مواصلة البناء في المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في شهر ديسمبر 2016 القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.