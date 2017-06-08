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قنصل روسيا بالاسكندرية يؤكد على عمق العلاقات المصرية الروسية
ميخائيل ليسين وبوتين

قنصل روسيا بالاسكندرية يؤكد على عمق العلاقات المصرية الروسية

2017-06-08 23:14:52

اكد قنصل روسيا بالإسكندرية رشيد صديقوف علي عمق العلاقات المصرية الروسية في المجالات العسكرية والسياسية والتجارية .

واضاف “صديقوف”خلال الاحتفال بالعيد الوطني لروسيا بالقنصلية الروسية بالاسكندرية ، أن هناك آفاقا واسعة لتعميق العلاقات بين روسيا ومصر.

وقال- اننا كقنصلية نساهم في دعم وتعزيز العلاقات المصرية الروسية بين البلدين الصديقين وهنا الجميع بمناسبة شعب رمضان كريم .

شهد الاحتفالية محافظ الاسكندرية ” محمد سلطان ” وقناصل الدول الأوروبية والعربية.

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