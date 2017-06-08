تأجيل الجولة القادمة من محادثات آستانا إلى العشرين من الشهر الجاري

أكدت وزارة الخارجية في كازاخستان ما تردد من تقارير صحفية تفيد بتأجيل الجولة القادمة من محادثات آستانا بشأن الأزمة الراهنة في سوريا.

وذكرت قناة // روسيا اليوم // في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم /الخميس/ - أن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي طلب إرجاء الجولة المقبلة والتي كان من المقرر عقدها خلال 12 و13 من شهر يونيو الجاري إلى 20 من ذات الشهر ، وذلك نظرا لعدم جاهزية أطراف المحادثات الرئيسية وهى تركيا وروسيا وإيران.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية “أن أطراف المحادثات أبلغونا اعتزامهم عقد مفاوضات منفصلة في عواصم دولهم خلال الأيام القادمة.

تجدر الإشارة إلى وجود خلافات بين الأطراف الرئيسية لمحادثات آستانا بشأن المناطق الأمنة الأربعة الهشة في سوريا.