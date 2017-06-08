قال رئيس المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد خالد عكاشة، إن مصر خاضت ألف يوم من معركتها المتواصلة مع الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر نجحت فى التغلب على كثير من منابع الإرهاب فى سيناء، وغيرها.

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن مصر نجحت فى تقليل عدد العمليات الإرهابية فى سيناء والمحافظات، موضحًا أن مصر واجهت مع حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فصل شرس من العمليات الإرهابية.

وأكد عكاشة أن مصر عانت فى الفترة الأخيرة من الإرهاب الوافد من ليبيا، لافتاً إلى أن الجيش والشرطة المصرية يبذلان كافة الجهود من أجل تجفيف منابع الإرهاب