انتدبت النيابة العامة فريقًا من خبراء الأدلة الجنائية لكشف ملابسات حريق شب داخل مركز شباب الجزيرة، وإعداد تقرير فنى حول بداية نشوب الحريق وسببه ونهايته والعوامل التى ساعدت على الاشتعال وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الحريق.

فيما نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل مخزن ملابس كشافة فى نادى مركز شباب الجزيرة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى نادى الجزيرة، وأمر اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.