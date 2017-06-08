يتصدر الهولندي ياب ستام، قائمة المرشحين لخلافة بيتر بوس، في قيادة فريق أياكس الهولندي الموسم القادم، بعد رحيل المدرب السابق للفريق لتدريب بوروسيا دورتموند الألماني.

وتقول صحيفة “فوتبول إنترناشيونال” الهولندية الشهيرة، إن ياب ستام الذي أنهى مسيرته كلاعب في صفوف أياكس الهولندي، من أبرز المرشحين لتولي قيادة الفريق الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن هناك عدد من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق أيضًا، على رأسها أسطورة هولندا وميلان وريال مدريد سابقًا، كلارنس سيدورف.

وعمل ستام المرشح الأبرز لتولي قيادة الفريق، كمساعد مدرب في الفريق الأول لأياكس في موسم 2013 ـ 2014، كما أنه يعمل مدربًا لنادي ريدينج الإنجليزي منذ عام 2016 وحتى الآن.

يذكر أن تقاريرًا صحفية أخرى أشارت إلى أن أياكس قد يستعين أيضًا بالمخضرم الهولندي لويس فان جال، الذي درب عدة أندية أوروبية آخرها كان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.