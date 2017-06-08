جرت مواجهات الخميس بين متظاهرين والشرطة في مدينة الحسيمة التي تشكل مركز احتجاجات شعبية تهز منذ سبعة أشهر منطقة الريف في شمال المغرب، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وكان عشرات الشبان يواجهون بالحجارة قوات مكافحة الشغب التي ردت مستخدمة الغازات المسيلة للدموع في أزقة حي سيدي عابد، في وقت تجري تظاهرات ليلية بصورة يومية منذ حوالى 12 يوما في هذا الحي بدون أن تتخللها حتى الآن أعمال عنف.