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بوتين: على موسكو وواشنطن مواصلة تقليص السلاح النووي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: على موسكو وواشنطن مواصلة تقليص السلاح النووي

2017-06-08 22:45:12
أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو وواشنطن تواجهان تهديدات مشتركة، وعليهما أن لا تنسيا إمكانية مواصلة تقليص السلاح النووي في المستقبل.

وأشار بوتين - خلال حديثه مع المخرج السينمائي الأمريكي أوليفير ستون، الذي يصور فيلما وثائقيا مع الرئيس الروسي من 4 حلقات حوارية - إلى أنه على الرغم من تأزم العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة، إلا أنه في الماضي كانت هناك علاقات تحالف بين موسكو ووشنطن (في إشارة إلى الحرب العالمية الثانية وتحالف الاتحاد السوفيتي مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين للقضاء على الفاشية في ألمانيا أواخر النصف الأول من القرن الماضي).. حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” اليوم /الخميس/.

كما نوه الرئيس بوتين إلى دعم روسيا للولايات المتحدة في نضالها ضد الاستعمار البريطاني قائلا:”إننا دعمنا الولايات المتحدة في صراعها من أجل نيل الاستقلال”.

وأضاف بوتين “لقد تحالفنا في الحربين العالميتين الأولى والثانية والآن أمامنا تهديدات مشتركة تتعلق بالإرهاب الدولي، والفقر في جميع أنحاء العالم، وتلوث البيئة الذي يهدد البشرية بأكملها”.

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