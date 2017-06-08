قال يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إنه منذ ثلاثين عاما، والسعودية والإمارات ومصر، يضغطون بشتى الطرق والوسائل لإقناع بريطانيا، أن إيواء المنشقين من جماعة الإخوان الإرهابية، ليس من مصلحة الإنجليز، موضحا أن الإخوان ليسوا سجناء رأي، وإنما إرهابيون فروا من العدالة.

وتابع العثيمين في مقال له بجريدة عكاظ السعودية، أن الإخوان طوال الثلاثين عاما الماضية، استغلوا القوانين الإنجليزية، بجانب الأحداث التي مرت بها المنطقة، مثل ثورة الخميني، وغزو الكويت وأفغانستان، لممارسة خطاب دعوي جماهيري متشدد ومتطرف لأقصى الحدود، حتى تكونت عبر السنوات، شبكة تدعو لحمل السلاح على الحكومات في المنطقة، ثم اتسعت الدائرة لتشمل دول العالم.

واختتم: لم يعد يكفي، أن يطل علينا المتحدث الأمني باسم الحكومة البريطانية، بعد كل عملية إرهابية، ويقول المشتبه بهم كانوا على رادار السلطات المختصة، لافتا إلى أن التفجيرات الأخيرة، ربما تكون بداية النهاية لإخوان لندن.