أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على أهمية دور الإعلام فى تشكيل وعى ووجدان الشعوب ، مشيرا إلى أن الإعلام الوطنى يضطلع بمسئولية تنوير العقول وتقديم الحقيقة دون تزييف والحفاظ على الأمن القومى المصري فى مواجهة بعض وسائل الإعلام التى تتبنى أجندات خاصة .

وصرح زين أنه شَرُف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رؤساء الهيئات الإعلامية ، فهو بحق قيادة وطنية حكيمة تعمل على دعم مؤسسات الدولة المصرية للنهوض بها من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ، وأشار الى أن الرئيس أكد خلال اللقاء على عدة نقاط سيتم العمل عليها بشكل متواصل وجاد ، وبالتنسيق مع الهيئات الاعلامية من أجل مصلحة الوطن والمواطن وعلى رأس هذه الأولويات الارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية وأهمها تعزيز روح الانتماء للوطن والتسامح وقبول الآخر والتعريف بالتطورات والمستجدات على الصعيدين الوطنى والدولى، وحث مختلف وسائل الإعلام على اتباع المعايير المهنية المتعارف عليها دولياً فى السبيل لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد زين أن الدولة جادة فى دعمها خطط إصلاح ماسبيرو من أجل تجويد المحتوى الإعلامي وتقديم نموذج إعلام تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى وينير العقول ويسهم فى مواجهة التحديات التى تواجهها الدولة المصرى، كما أكد حرصه على التنسيق والعمل مع مختلف المؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية من أجل تطوير العمل الإعلامى فى مصر والارتقاء به إلى آفاق أرحب.