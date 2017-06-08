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سلوى جابر تتأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية
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سلوى جابر تتأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية

2017-06-08 22:43:24

تأهلت سلوى جابر لاعبة منتخب مصر للسلاح ، الى نهائى سلاح سيف المبارزة سيدات ضمن منافسات البطولة الافريقية للمبارزة  والتى أنطلقت اليوم الخميس، والمقامة على صالة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الرياضي في مدينة نصر، خلال الفترة من 8 وحتى 12 يونيو الجاري.

وتأهلت سلوى الى الدور النهائى  بعد فوزها على التونسية مايا منصورى 15-8

وكانت  سلوى قد تأهلت إلى نصف نهائى بالبطولة بعد فوزها على مواطنتها آية مدنى بنتيجة ٩ /٨ فى دور الثمانية.

يشارك في البطولة 15 دولة هم “المغرب والجزائر وتونس والكونغو الديمقراطية وموريشيوس والسنغال وساحل العاج وغانا وجنوب أفريقيا ومالي ورواندا، والكاميرون وأنجولا وليبيا بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة”.

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