تأهلت سلوى جابر لاعبة منتخب مصر للسلاح ، الى نهائى سلاح سيف المبارزة سيدات ضمن منافسات البطولة الافريقية للمبارزة والتى أنطلقت اليوم الخميس، والمقامة على صالة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الرياضي في مدينة نصر، خلال الفترة من 8 وحتى 12 يونيو الجاري.

وتأهلت سلوى الى الدور النهائى بعد فوزها على التونسية مايا منصورى 15-8

وكانت سلوى قد تأهلت إلى نصف نهائى بالبطولة بعد فوزها على مواطنتها آية مدنى بنتيجة ٩ /٨ فى دور الثمانية.

يشارك في البطولة 15 دولة هم “المغرب والجزائر وتونس والكونغو الديمقراطية وموريشيوس والسنغال وساحل العاج وغانا وجنوب أفريقيا ومالي ورواندا، والكاميرون وأنجولا وليبيا بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة”.