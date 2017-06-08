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بكري يكشف كواليس دفع قطر مليار دولار لإرهابيين في العراق
مصطفى بكري

بكري يكشف كواليس دفع قطر مليار دولار لإرهابيين في العراق

2017-06-08 22:36:05
كتب - متابعات

كشف الإعلامى والنائب البرلماني مصطفي بكري، أن مصر قدمت مستندات إلى مجلس الأمن للتحقيق فى اتهامات وجهت لـ قطر لدفعها فدية تقدر بمليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط فى العراق للإفراج عن أفراد من الأسرة الحاكمة فى قطر، ودعمها للإرهاب وتمويلها للجماعات الإرهابية فى العراق وغيرها من الدول، خطوة جيدة من أجل تحقيق العدالة والقضاء على الإرهاب والتطرف من منبعه.

وقال مقدم برنامج “حقائق و أسرار” المذاع على قناة “صدي البلد”، إن دفع مبلغ مليار دولار لمنظمة إرهابية لم يكن فدية ولكن تمويلا مباشرا للجماعات والمنظمات الإرهابية فى العراق، مؤكدا أن ذلك التمويل دليل على دعم وتمويل قطر للإرهاب والجماعات الإرهابية.

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