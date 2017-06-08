كشفت نتائج طلبة الصف الثاني عشر على مستوى إمارة أبوظبي، “ثانوية مجلس أبوظبي للتعليم”، التى بلغت نسبة النجاح بين الطلبة 80.1%، تصدر الطلاب المصريين المراكز الأولي حيث احتلت المصرية روضة أيمن محمد العوضي العتر المركز الأول بنسبة 99.8%.

ومن جانبه، هنأ مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور علي راشد النعيمي ، الطلبة المتفوقين أوائل الصف الثاني عشر في أبوظبي، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم العليا، داعيا إياهم إلى المحافظة على تفوقهم وتميزهم.