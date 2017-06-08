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المصريون يتصدرون أوائل «أولى ثانوي» في الإمارات
يوسف العتيبة السفير الاماراتى بامريكا

المصريون يتصدرون أوائل «أولى ثانوي» في الإمارات

2017-06-08 22:36:03

كشفت نتائج طلبة الصف الثاني عشر على مستوى إمارة أبوظبي، “ثانوية مجلس أبوظبي للتعليم”، التى بلغت نسبة النجاح بين الطلبة 80.1%، تصدر الطلاب المصريين المراكز الأولي حيث احتلت المصرية روضة أيمن محمد العوضي العتر المركز الأول بنسبة 99.8%.

ومن جانبه، هنأ مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور علي راشد النعيمي ، الطلبة المتفوقين أوائل الصف الثاني عشر في أبوظبي، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم العليا، داعيا إياهم إلى المحافظة على تفوقهم وتميزهم.

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