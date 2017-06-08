قال رئيس نادي سموحة، المهندس محمد فرج عامر، عبر صفحتة الشخصية على موقع «فيس بوك»، إن العروض تنهال على ناديه، للحصول علي خدمات نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وعلق “عامر”: “بدأت العروض تنهال علي بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وبدأ السماسرة اللي خربوا كرة القدم اللعب في الخفاء، طبعًا هذه ليست رياضة، لاعبيين يوقعوا لناديين بمعرفة سمسار إخواني، وسماسرة تلعب في راس نجم من سموحة للانتقال لأحد أندية القمة، ونحن نلعب في إفريقيا، مهما كان المقابل المادي بطولة أفريقيا أهم، ولن يتنازل سموحة عن أي من لاعبيه إلا بأسعار سوبر عندما تسنح الفرصة وتنتهي بطولة إفريقيا على خير”.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة .