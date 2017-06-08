قام مسلحين باستهداف كمينا لقافلة تضم حافلات، وعربات أخرى، على طريق سريع رئييى في جنوب السودان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 راكبا، وإصابة 35 آخرين.

وهاجم المسلحون المجهولون، القافلة التى كانت في طريقها إلى جوبا، على طريق يربط العاصمة، ببلدة نيمولى، على الحدود الجنوبية للبلاد مع أوغندا، بحسب وكالة “رويترز”.

ووقع الهجوم، فى منطقة تسمى مولى، على بعد 140 كيلو مترا من العاصمة، رغم أن القافلة كانت ترافقها قوة من الجيش، والشرطة، تحرس القوافل المسافرة فى المنطقة الخطيرة.

وقال جاستن بولوجنى، المتحدث باسم شرطة جنوب السودان، “فى حوالى الساعة 11 صباحا، وقعت قافلة الحافلات والمركبات الأخرى التى كانت قادمة من نيمولى، ومتجهة إلى جوبا، فى كمين قرب قرية مولى، وفتح المهاجمون النار على القافلة، واحترقت أربع مركبات، وتأكدنا من مقتل 14 شخصا بالرصاص وإصابة 35 آخرين”، فيما فر المهاجمون بعدما ردت القوة الأمنية على إطلاق النار.

وقال بولوجنى، إن الشرطة لا تعرف عدد من كانوا فى القافلة إجمالا، بينما يعانى جنوب السودان، حربا أهلية، منذ أن أقال الرئيس سلفا كير، نائبه ريك مشار فى 2013.