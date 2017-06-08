أكد الإعلامي خالد المجرشي، أن هناك عمليات غسيل أموال مارستها قطر تحت غطاء تنظيم كأس العالم من خلال شركات وهمية وستتضح تلك الحقيقة خلال الأيام المقبلة، مضيفًا: “القطريين أخذوا كأس العالم فى تمويل الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.. ولذلك قطر كانت تنحر من أجل الحصول على كأس العالم”.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على شاشة “صدى البلد” اليوم الخميس، إن عملية تحرير الرهائن القطريين كانت تمويهًا لتمويل الإرهاب، منوها أن العالم العربي يعاني من الحكم القطري منذ أن أنقلب الشيح حمد بن خليفة على والده.

وأردف “السعودية تغاضت عن قطر كثيرًا.. النظام القطري لكل مناسبة وجه”.