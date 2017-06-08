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هدى تسب هانى رمزى بألفاظ خارجة
الفنان هاني رمزي

هدى تسب هانى رمزى بألفاظ خارجة

2017-06-08 22:37:37

استغاثت المطربة الشعبية هدى، بفريق إعداد برنامج «هانى هز الجبل»، قائلة: «الحقونى..ياربى يا لهوى..أعمل إيه».

وانهارت خلال مشاركتها بالبرنامج المذاع على فضائية «الحياة » تقديم الفنان هانى رمزى، في البكاء.
وسبت«هدى» الفنانة هانى رمزى بوصلة ألفاظ خارجة.

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