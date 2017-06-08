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حقيقة العثور على منشورات محرضة ضد الدولة في محطات المترو
ازدحام المترو

حقيقة العثور على منشورات محرضة ضد الدولة في محطات المترو

2017-06-08 22:05:07
كتب - متابعات

أعلن اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حقيقة العثور على منشورات محرضة ضد الدولة المصرية بمحطات المترو قائلا: “إن ما تم العثور علية 3 منشورات داخل أدى عربات السيدات بقطار حلوان”.
وأكد مساعد وزير الداخلية أنه لا صحة لما تردد عن لصق هذه المنشورات داخل قطارات المترو أو داخل المحطات.
وقال إنه حال ضبط حاملي هذه المنشورات داخل وسائل النقل سيتم تحرير محضر وعرضهم على النيابة بتهمة توزيع منشورات تحريضية ضد الدولة.

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