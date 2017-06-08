أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يجوز التصدق أو الزكاة على الشخص العاطل، لافتا إلى أن الصدقة والزكاة تجوز فقط على غير القادر على العمر.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس: “الشخص العاطل يتفضل بس وبتنازل شوية عن كبريائه ويشتغل، أنا خالد الجندى اشتغلت شيال عشان أصرف على نفسى”.