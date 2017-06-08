أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأهالي قرية سبك بالمنوفية، بعد تقديمهم طعام الإفطار لركاب المتعطل أمام قريتهم، قائلا: “المنايفة أهل كرم”.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس: “الناس طلعت الصواني من بيوتهم وأطعمت الناس، والله الشعب المصري من أفضل شعوب الأرض”.