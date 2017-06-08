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خالد الجندي: "المنايفة أهل كرم أكلوا القطار".. فيديو
خالد الجندي

خالد الجندي: "المنايفة أهل كرم أكلوا القطار".. فيديو

2017-06-08 21:53:50

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأهالي قرية سبك بالمنوفية، بعد تقديمهم طعام الإفطار لركاب المتعطل أمام قريتهم، قائلا: “المنايفة أهل كرم”.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس: “الناس طلعت الصواني من بيوتهم وأطعمت الناس، والله الشعب المصري من أفضل شعوب الأرض”.



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