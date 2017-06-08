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الأمن يحاصر نجع عبدالله في سوهاج بعد مذبحة الخصومة الثأرية
امن مركزي

الأمن يحاصر نجع عبدالله في سوهاج بعد مذبحة الخصومة الثأرية

2017-06-08 22:00:31
كتب - متابعات

نجحت الأجهزة الأمنية في حصار محافظة سوهاج نجع “عبدالله” التابع لقرية الشيخ مكرم في محافظة سوهاج وأغلقت مداخل ومخارج النجع وذلك بعد مذبحة الخصومة الثأرية التي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.
كما بحثت الأجهزة الأمنية  عن المتورطين في المذبحة لإلقاء القبض عليهم، فيما تم الدفع بعدد من العناصر الشرطية في الزراعات للبحث عن المشاركين في المذبحة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتعود بداية الواقعة عندما تبادل عائلتي الطرامنة والشواخين إطلاق الأعيرة النارية بالأسلحة النارية في الزراعات منا نتج عنه مصرع 6 أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وشخص كان مارا بالمصادفة في المنطقة، وتبين أن الواقعة جاءت على خلفية خصومة ثأرية سابقة بين العائلتين.

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