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الأهلي ينهي صفقة أزارو المغرب بـ مليون و300 ألف دولار
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الأهلي ينهي صفقة أزارو المغرب بـ مليون و300 ألف دولار

2017-06-08 21:51:25

أنهت إدارة النادي الأهلي صفقة المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الدفاع الحسني الجديدي مقابل مليون و300 ألف دولار.

ووافق مسئولو النادي المغربي على بيع اللاعب للأهلي مقابل مليون و300 ألف دولار، في حين يحصل أزارو نفسه على مليون و350 ألف دولار في 4 مواسم.
وتم الاتفاق على وضع بند في العقد يقضي بحصول الدفاع الجديدي على نسبة 20% من قيمة بيع اللاعب لأي ناد آخر خلال السنوات المقبلة.
وكان حسام البدري، المدير الفني للأهلي، قد رحب بالتعاقد مع اللاعب بعدما تم عرضه عليه من قبل علاء ميهوب ومحمد جمال العاصي وكيل اللاعبين.

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