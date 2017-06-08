حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر المنتخب الوطني الأول، المقام في مدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة منتخب تونس الأحد المقبل.

ووصل أبو ريدة إلى المعسكر منذ قليل، وصافح الجهاز الفني واللاعبين ودعمهم قبل بدء التدريب، استعداد للسفر، غدا الجمة، إلى تونس.

ومن المقرر أن يحضر أبو ريدة تدريب الفريق، الذى سيقام في العاشرة مساء اليوم على الملعب الرئيسى باستاد برج العرب.