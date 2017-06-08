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تواضروس الثاني يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بالكاتدرائية المرقسية
البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

تواضروس الثاني يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بالكاتدرائية المرقسية

2017-06-08 21:39:27

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم السيد جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا .
وقالت الكنيسة القبطية الارثوذكسية في بيان لها ، إن زيارة الوزير الفرنسي للكاتدرائية تأتي في إطار زيارته الحالية للقاهرة.

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