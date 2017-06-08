مصر تدرس استمرار دعم «أسعار الكهرباء» عامين

كشف وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، اليوم الخميس، عن أن الوزارة، تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء، لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية، بدلاً من رفع الدعم نهائياً في ...