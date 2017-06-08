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وزيرة إمراتية: نعاني منذ 20 عامًا من ازدواجية قطر
نورة الكعبي وزيرة دولة لشئون المجلس الوطني

وزيرة إمراتية: نعاني منذ 20 عامًا من ازدواجية قطر

2017-06-08 21:50:17
كتب - متابعات

شددت نورة الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الاتحادى الإماراتى على أن قطر مصابة بعقدة “الدولة الصغيرة” وهو ما يدفعها للحديث عن القوات التركية.
وقالت في مداخلة هاتفية عبر شاشة “العربية”، إن سياسة قطر الحالية تخبطية، وتصعيدها غير معروف النتائج، مستطردة :”نعانى منذ 20 عاماً من ازدواجية قطر على كافة المستويات”.

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