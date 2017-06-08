وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، إلى العاصمة العمانية مسقط، لبحث عزل قطر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجبير سيلتقي خلال الزيارة يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية.

وأضافت الوكالة العمانية أن سفير المملكة لدى السلطنة عيد بن محمد الثقفي كان في استقبال الجبير إلى جانب وزير الخارجية العماني.