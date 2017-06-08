محاضرة بالفيديو للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة تونس2017-06-08 21:37:48
ألقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، محاضرة بالفيديو للاعبي المنتخب في الخامسة مساء اليوم الخميس، قبل المران الأخير للمنتخب استعدادًا للسفر إلى تونس غدًا الجمعة.
ويخوض المنتخب مرانه الأخير في العاشرة مساء االيوم، أستعدادًا لمواجهة منتخب تونس، الأحد المقبل، على ملعب رادس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2019.
وحرص كوبر خلال المحاضرة على شرح أبرز الجوانب التي استقر عليها فى خطته لمواجهة نسور قرطاج، من خلال متابعة فيديو لآخر مباريات النسور والوقوف على نقاط القوة والضعف وكيفية مواجهتها.
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