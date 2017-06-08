واصلت اللاتفية يلينا أوستبنكو، مغامرتها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم، بعدما تأهلت للمباراة النهائية، اليوم الخميس.

وتغلبت أوستبنكو على السويسرية تيميا باشينسكي، المصنفة الثلاثين للبطولة، بنتيجة 7-6، و3-6، و6 -3، في نصف نهائي البطولة.

وتلعب أوستبنكو، التي احتفلت بعيد ميلادها العشرين، اليوم الخميس، في المباراة النهائية، يوم السبت المقبل، مع الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الثالثة للبطولة، التي تغلبت على التشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الثانية في البطولة، بنتيجة 6 / 4 و3 / 6 و6 / 3، في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

ويُعد هذا النهائي الثاني الذي تخوضه هاليب في البطولة، بعدما خسرت المباراة النهائية لنسخة 2014 أمام النجمة الروسية، ماريا شارابوفا.

وكانت أوستبنكو، التي صعدت للمرة الأولى إلى المباراة النهائية لإحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، قد أطاحت بالعديد من نجمات التنس في البطولة، مثل الدنماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، والأسترالية سامنثا ستوسور.

وباتت أوستبنكو أول لاعبة من لاتفيا تتأهل إلى نهائي إحدى بطولات جراند سلام.