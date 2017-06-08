ثنائي سموحة ينضمان لقائمة إصابات الفريق2017-06-08 21:22:11
يواصل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقررة يوم 12 يونيو الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ورفض مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق، خوض أي تجارب ودية للفريق بعد العودة من الراحة السلبية، التي كان قد منحها للاعبين بعد التعادل بهدف لمثله أمام فريق هلال الأبيض السوداني في المرحلة الثالثة من دوري المجموعات للبطولة الكونفيدرالية.
وأرجع مؤمن سليمان خوضه أي تجارب ودية خلال الفترة ما بين مواجهة هلال الأبيض والمصري إلى تخوفه من تعرض أي من لاعبي الفريق للإصابة نتيجة الإجهاد الزائد بسبب ضغط وتتابع المباريات إلى جانب النقص العددي في صفوف الفريق بسبب الإصابات.
ويفتقد سموحة أمام المصري جهود لاعب الوسط عمرو المنوفي وقلب الدفاع ياسر إبراهيم بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.
كما يغيب عن صفوف سموحة أحمد نبيل مانجا وعمر سعد ومحمود سيد وأحمد تمساح والمهدي سليمان للإصابة وكواكو مانسواه للتأهيل.
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