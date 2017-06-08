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مفاجأة.. ترامب ربما لم يعرف أن بلاده تمتلك قاعدة عسكرية في قطر!
دونالد ترامب

مفاجأة.. ترامب ربما لم يعرف أن بلاده تمتلك قاعدة عسكرية في قطر!

2017-06-08 21:30:40
كتب - متابعات

أكد المذيع والمراسل الأمريكي الشهير سيمون ماركس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما لم يعرف أن بلاده تمتلك قاعدة عسكرية بقطر.

وكتب سيمون ماركس في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “يشير تقرير لشبكة “إم سي إن بي سي” الأمريكية وفق مصادر بالبيت الأبيض إن الرئيس ترامب “ربما لم يعرف” أن بلاده تمتلك قاعدة عسكرية في قطر”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن دعمه لموقف الدول العربية من قطر عقب اتهامها بدعم وتمويل عدد من التنظيمات الإرهابية حول العالم.

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