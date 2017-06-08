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موقع خاص بالمصلين لإيجاد القبلة بدقة وسهولة
جوجل2

موقع خاص بالمصلين لإيجاد القبلة بدقة وسهولة

2017-06-08 21:17:16
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أعلنت شركة “جوجل” عملاق الإنترنت على مستوي العالم، عن إطلاقها موقع خاص بالمصلّين لإيجاد اتجاه القبلة بدقة وسهولة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويبحث الكثير من المسلمين عن تطبيقات لإيضاح اتجاه قبلة الصلاة باستخدام هاوتفهم المحمولة، وأعلنت الشركة الأمريكية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى الشهير “تويتر” فى مقطع فيديو توضيحي، يكشف طريقة استخدام الموقع لتحديد موقع القبلة.

ويدخل المستخدم إلى الموقع g.co/QiblaFinder، ويقوم بتحديد “مكان تواجده”، ثم يبحث الموقع على مكان القبلة، وعند إيجادها يخبرك “أنت الآن باتجاه القبلة” ويقدم لك المسافة التي تبعدك عن الكعبة المشرفة.

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