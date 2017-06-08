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تدريبات تأهيلية للاعبي وسط ودفاع الزمالك
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تدريبات تأهيلية للاعبي وسط ودفاع الزمالك

2017-06-08 21:16:35

خاض أسامة ابراهيم مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الزمالك تدريبات تأهيلية في مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالنادى.
ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا لأسامة إبراهيم تحت إشراف الجهاز الطبي في محاولة لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وخضع محمد إبراهيم ومحمود دونجا لاعبا الفريق الأول لجلسة علاج تأهيلية تحت إشراف أيمن فريد طبيب الفريق.

وحضر الثنائي للمران الذي أقيم اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وخضع اللاعبان لجلسات علاجية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 15 من الشهر الجاري في الدوري الممتاز.

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