حصل باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك على إذن بالغياب عن مران الفريق اليوم الذي أقيم على ملعب النادي بميت عقبة.

وسمح الجهاز الفني لباسم مرسي بعدم الحضور مران اليوم.

وكان باسم مرسي تواجد في مران الأمس، وشارك مع الفريق في التدريبات. ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 15 من الشهر الجاري.