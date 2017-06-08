حاول الفنان رامز جلال ، تهدئة المطرب اللبناني وائل كفوري، الذي حل الضحية رقم 13 في برنامج «تحت الأرض» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إلا أنه رفض تلك المحاولة.

وعقب إصرار رامز ، قام المطرب اللبناني بالاشتباك معه وضربه في قدمه ، وعلي أثرها ألقي علي الأرض ممسكًا قدمه وأصيب بحالة صراخ «رجلي اتكسرت».

ويأتي برنامج «رامز تحت الأرض»، استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».

تقوم فكرة البرنامج على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في الصحراء، وأثناء الطريق يدخلون في منطقة رملية تشبه المستنقع، وفجأة تغرق السيارة بمن فيها في هذه الرمال، وعند محاولة الخروج من هذه الرمال، تخرج حيوانات من تحت الأرض عن طريق استخدام المؤثرات البصرية الحديثة، وهنا يصبح الضيف محاصرا بالرمال وهذه الحيوانات المفترسة، لنشاهد رد فعل الضيوف في هذه اللحظة.